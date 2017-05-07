У Північній Кореї затримали громадянина США

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Затриманий працював в Пхеньянському університеті науки та технологій.

Північнокорейські силовики затримали ще одного американського громадянина techtrape.wordpress.com

заявили про затримання ще одного американського громадянина за підозрою у скоєнні "ворожих дій", спрямованих проти держави.

Як повідомляє Російська служба BBC, це вже другий подібний арешт за останні два тижні.

Наголошується, що згідно з повідомленням північнокорейського агентства ЦТАК затриманий – співробітник Пхеньянського університету науки та технологій Кім Хак Сон, був затриманий 6 травня.

Раніше північнокорейські ЗМІ повідомляли про затримання в кінці квітня громадянина США Кім Сан Доку (Тоні Кіма), який звинувачується в спробі повалити північнокорейський уряд. Він працював у тому ж університеті, що й Кім Хак Сон.

Всього під арештом у Північній Кореї зараз містяться три американських громадянина.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не виключив ймовірність серйозного конфлікту з КНДР, однак висловив надію на мирне вирішення кризи.

Нагадаємо, вранці 29 квітня в КНДР відбулися невдалі випробування балістичної ракети. Проте на невдалий пуск вже відреагував президент США Дональд Трамп. "Північна Корея не поважає прагнення Китаю і його шановного президента, здійснивши сьогодні запуск ракети, хай і невдалий. Погано", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

США, в свою чергу, відправили до берегів КНДР ударну групу флоту на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон". У Пхеньяні заявили про готовність потопити американський корабель. Авіаносна група ВМС США 29 квітня пройшла Корейську протоку і увійшла в акваторію Японського моря. Крім атомного авіаносця "Карл Вінсон" в Японському морі також перебуватимуть авіаносці "Рональд Рейган"і "Німіц".

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа обмірковує розширення політичного та економічного тиску на Північну Корею.