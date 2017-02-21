У Південному Судані почався голод – ООН

Люди в Південному Судані вже вмирають від недоїдання.

У Південному Судані голодують

Ситуація в окремих регіонах Південного Судану офіційно визнана голодом. Така ситуація стала наслідком затяжного збройного конфлікту, падіння сільськогосподарського виробництва, а також високих цін на продукти харчування. 100 тисяч осіб вже голодують, ще майже мільйон - на межі виснаження.

Гуманітарні установи системи ООН повідомляють, що голод в даний час лютує в штаті Юніті в північній і центральній частині країни. Формальне визнання того, що відбувається голодом означає, що люди вже почали вмирати від недоїдання.

Від гострого виснаження страждає більше мільйона дітей у Південному Судані. Більше чверті мільйона дітей - на межі голоду.

"Якщо ми не надамо екстрену допомогу цим дітям, то багато хто з них просто не виживуть", - попередив представник ЮНІСЕФ в Південному Судані Джеремі Хопкин, передає Центр новин ООН.

Збройний конфлікт у Південному Судані серйозно підірвала сільськогосподарське виробництво і рівень життя сільського населення. Сплеск насильства в липні 2016 року посилив розвал системи виробництва, в тому числі в раніше стабільних областях. Різке зростання інфляції - до 800% в рік - також наніс удар по постраждалих провінціях, які традиційно покладаються на місцеві ринки.

Південний Судан здобув незалежність 9 липня 2011 року. Судан став першою державою, яка оголосила про офіційне визнання південного сусіда. Проголошення незалежності передували десятиліття конфлікту між Північчю і Півднем, в результаті чого загинули близько півтора мільйонів чоловік.

Військовий конфлікт у Південному Судані спалахнула в грудні 2013 року між представниками панівної народності дінка, до якої належить президент Кіір, і племені нуер, яке представляє колишній віце-президент Тені.