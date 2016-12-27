У Південній Кореї знищили 26 мільйонів птахів із-за спалаху грипу

Епідемія пташиного грипу стала наймасштабнішою з 2014 року.
В Міністерства сільського господарства заявили, що вірус H5N6 поширюється в країні з середини листопада. Нинішня епізоотія стала наймасштабнішою з 2014 року.
Влада побоюється, що масове знищення птиці призведе до стрімкого зростання цін на м'ясо та яйця.
В Ірані зафіксовані спалахи вірусів H1N8 і H1N5, знищені сотні тисяч птахів. Протягом кількох днів у провінції Казвін лыквыдували 63 тисячі курей, 800 тисяч яєць і щойно вилуплених курчат. Знищення зазнали також дикі гуси.
У країні призупинили дію мисливських ліцензій на відстріл птиці, жителям не рекомендують купувати дичину на ринках.
Раніше повідомлялося про спалах пташиного грипу H5N8 у Нідерландах, через яку санітарні служби у листопаді знищили 70 тисяч качок, закрили зоопарки і заборонили полювання на диких качок. У порту Роттердама і в околицях Амстердама були виявлені мертвими більше 1200 диких птахів.
Випадки пташиного грипу також були зафіксовані в Данії, Фінляндії, Німеччини, Швеції та Південній Кореї.Интерфакс