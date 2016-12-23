У Південній Кореї з'явиться нова партія після імпічменту президенту

Нова партія отримає назву "Нова консервативна партія реформ".

Про утворення нової політичної партії буде оголошено 20 січня

У зв'язку з оголошенням імпічменту президенту Південної Кореї Пак Кин Хе у правлячої партії країни "Сенури" стався розкол, повідомляє агентство Kyodo.

Та частина партії, яка голосувала за імпічмент, створить нову партію. Вона отримає назву "Нова консервативна партія реформ". Офіційно про утворення нової політичної партії буде оголошено 20 січня.

Раніше Пак Кин Хе заявила, що готова добровільно залишити посаду, коли для цього будуть створені необхідні політичні умови.

Антиурядові акції тривають в Республіці Кореї вже кілька тижнів. Пак Кин Хе опинилася в центрі великого скандалу. За даними слідства, президент перебувала під сильним впливом своєї подруги Цой Сун Силь, яка, не займаючи офіційної посади при главі держави, правила її тексти промов, мала доступ до секретних документів і отримувала мільйони доларів на діяльність некомерційних організацій, які витрачала на особисте збагачення. Сама Цой Сун Силь зараз перебуває під арештом. Незважаючи на те, що Пак Кин Хе неодноразово приносила вибачення, рейтинг президента серед виборців, згідно з опитуваннями, не перевищує 5%.

Детальніше про політичну кризу в Південній Кореї читайте у статті Віктора Каспрука "Чи приведуть протести у Південній Кореї до "Паккинхегейту"?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".