У Південній Кореї вже розгорнули американську систему ПРО — Reuters

Китай виступав проти розгортання системи THAAD.

Система THAAD досягла первісної оперативної спроможності захисту від балістичних ракет КНДР Википедия

Американська військова система ПРО THAAD в Південній Кореї вже досягла початкової оперативної спроможності захисту від балістичних ракет КНДР , заявили неназвані джерела серед офіційних осіб США.

Наголошується, що Китай виступав проти розгортання THAAD. Влада в Пекіні заявляла, що радар системи може бути використаний в шпигунстві за китайською територією, передає Reuters.

THAAD - протиракетний комплекс рухомого наземного базування для висотного позаатмосферного перехоплення ракет середньої дальності.

У комплексі застосована так звана концепція "кінетичного перехоплення" — для ураження цілі використовується тільки кінетична енергія апаратного блоку, виділеної бойової частини немає. Завдяки високій кінетичній енергії апаратного блоку, комплекс THAAD повинен бути істотно ефективнішим проти застарілих балістичних ракет (типу Р-17), ніж ЗРК Patriot варіантів PAC-1 і PAC-2.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати прискорили установку системи протиракетної оборони в Південній Кореї на тлі зростаючої напруги на Корейському півострові. Американська система ПРО повинна бути повністю готова вже до кінця 2017 року.

Як повідомлялося, Адміністрація Дональда Трампа обмірковує розширення політичного та економічного проти тиску Північної Кореї. Радник президента з національної безпеки пропонує ввести санкції проти китайських банків і компаній, які працюють з КНДР.

Раніше повідомлялося, що США приступили до розміщення систем протиракетної оборони(ПРО) THAAD на території Південної Кореї.

Нагадаємо, 12 лютого КНДР заявила про успішне випробування балістичної ракети в Японському морі. У Пхеньяні стверджують, що таким чином була успішно протестована можливість оздоблення снаряда ядерною боєголовкою та здатність його ухилення від перехоплення.

Запуск ракети одноголосно засудила Рада Безпеки ООН, пригрозивши Пхеньяну "серйозними заходами".