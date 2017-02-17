У Південній Кореї видали ордер на арешт голови Samsung Group

Його підозрюють у дачі хабара подрузі президента країни.

Глава Samsung Group заарештований

Південнокорейський суд міста Сеула видав ордер на арешт фактичного глави Samsung Group Лі Чже Ена.

Глава Samsung Group підозрюється в причетності до корупційного скандалу, який призвів до імпічменту президента країни Пак Кин Хе. Чи Чжен Єп підозрюється в передачі 38 мільйонів доларів близькій подрузі президента країни, щоб влада країни не заважала злиттю холдинга з однією з будівельних компаній. Лі Чже Ен фактично є главою Samsung Group після того, як у 2014 році тяжко захворів його батько Лі Кун Хі.

Водночас, суд не дав дозвіл на арешт керівника Samsung Electronics Сан Джин Пака, який також є фігурантом цієї справи.

Як повідомлялося, президент Пак Кин Хе опинилася в центрі великого скандалу. За даними слідства, президент перебувала під сильним впливом своєї подруги Цой Сун Силь, яка, не займаючи офіційної посади при главі держави, правила її тексти промов, мала доступ до секретних документів і отримувала мільйони доларів на діяльність некомерційних організацій, які витрачала на особисте збагачення. Сама Цой Сун Силь зараз перебуває під арештом. Незважаючи на те, що Пак Кин Хе неодноразово приносила вибачення, рейтинг президента серед виборців, згідно з опитуваннями, не перевищує 5%.