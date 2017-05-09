У Південній Кореї почалися вибори президента

На найвищу посаду в Сеулі претендують 13 кандидатів.

Жителі Південної Кореї обирають нового президента travelask.ru

Південній Кореї 9 травня почалися позачергові вибори президента країни вже відкрилися виборчі дільниці. На пост глави держави претендують 13 кандидатів, проте серед них, як показали соцопитування напередодні голосування, визначилися явні фаворити перегонів.

Найбільше шансів у Мун Чже Ін від Демократичної партії (за нього готові проголосувати близько 42% виборців), а також представника "Народної партії" Ан Чхоль Су і Хон Чжун Пхе від партії "Вільна Корея" (обох підтримують 18%).

4 і 5 травня у Південній Кореї вже відбувся тур дострокового голосування, у них взяли участь близько 11 млн осіб, що становить приблизно чверть від загального числа виборців (42 млн осіб).

Раніше Конституційний суд Південної Кореї підтвердив законність імпічменту президента країни Пак Кин Хе, яка в минулому році опинилася в центрі гучного корупційного скандалу.

Президент Пак Кин Хе була тимчасово відсторонена від посади після того, як 9 грудня парламент проголосував за імпічмент. Він також заявила, що готова добровільно залишити посаду, коли для цього будуть створені необхідні політичні умови. Виконуючим обов'язки лідера країни став прем'єр-міністр Хван Ге Ан.