У Південній Кореї допитали двох керівників Samsung у справі про корупцію

Компанія могла надавати підтримку двом неурядовим фондами, створеними Чхве Сун Силь для особистого збагачення.

Керівників Samsung допитали у зв'язку з розслідуванням справи про корупцію в оточенні президента Пак Кин Хе

Слідчі Південної Кореї допитали двох представників керівництва компанії Samsung у зв'язку з розслідуванням справи про зловживання владою і корупції в оточенні президента країни Пак Кин Хе

"Глава підрозділу стратегічного планування Samsung Чан Чжун Гі та його заступник Чхве Гі Сон були викликані в якості свідків, але їх статус з часом може змінитися", - повідомив представник Незалежного комітету з розслідування скандалу.

За даними слідства, Samsung міг надавати підтримку двом неурядовим фондів. Дані фонди були створені Чхве Сун Силь - близькою подругою президента країни, - яка під приводом просування спорту та культури змусила багато південнокорейські компанії робити в них пожертви, значну частину яких привласнила собі.

Президент Пак Кин Хе була тимчасово відсторонена від посади після того, як 9 грудня парламент проголосував за імпічмент. Він також заявила, що готова добровільно залишити посаду, коли для цього будуть створені необхідні політичні умови. Виконуючим обов'язки лідера країни став прем'єр-міністр Хван Ге Ан.

Пак Кин Хе опинилася в центрі великого скандалу кілька місяців тому. За даними слідства, президент перебувала під сильним впливом своєї подруги Цой Сун Силь, яка, не займаючи офіційної посади при главі держави, правила її тексти промов, мала доступ до секретних документів і отримувала мільйони доларів на діяльність некомерційних організацій, які витрачала на особисте збагачення. Сама Цой Сун Силь зараз перебуває під арештом. Незважаючи на те, що Пак Кин Хе неодноразово приносила вибачення, рейтинг президента серед виборців, згідно з опитуваннями, не перевищує 5%.

Детальніше про політичну кризу в Південній Кореї читайте у статті Віктора Каспрука "Приведуть протести в Південній Кореї до "Паккинхегейту"?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".