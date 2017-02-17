У Петербурзі закрився музей Новоросії

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Новоросію придумав Путін у квітні 2014 року. Через три роки в Петербурзі закрився навіть музей.

Є у Новоросії початок, є у Новоросії кінець Музей Новоросии

Музей Новоросії в Санкт-Петербурзі тимчасово призупинив свою роботу.

"Дорогі друзі! На жаль, музей Новоросії тимчасово призупинив свою роботу", - йдеться в повідомленні на сайті "музею".

Наприкінці січня поліція взяла штурмом приміщення музею "Новоросії, де переховувалися учасники масової бійки на одній з вулиць Санкт-Петербурга. Як тільки поліцейські виламали двері підвалу, де ховалися порушники, один з них вистрілив з мисливської зброї у бік поліцейських і поранив картеччю одного з них.

Термін "Новоросія" вперше з'явився у промови російського президента Володимира Путіна 17 квітня 2014 року. "Це Новоросія, і цей Харків, Луганськ, Донецьк, Херсон, Миколаїв, Одеса не входили до складу України в царські часи. Це всі території, які були передані в Україну в 20-ті роки радянським урядом", - сказав тоді Путін.

За даними Google, "Новоросії" не існувало в активній російській мові до 2014 року. Про "Новоросію" почали говорити лише з лютого 2014 року, а пік припав на серпень 2014 року і лютий 2015 року.