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Один поліцейський отримав поранення з мисливської рушниці.

У Санкт-Петербурзі поліція взяла штурмом "музей Новоросії" novorosinform.org

В Санкт-Петербурзі сьогодні, 28 січня, поліція взяла штурмом приміщення "", де переховувалися учасники масової бійки на одній з вулиць міста.

Зазначається, що як тільки поліцейські виламали двері підвалу, де ховалися порушники, один з них вистрілив з мисливської зброї у бік поліцейських і поранив картеччю одного, передає "Фонтанка".

Стрілець затриманий, йому загрожує до 20 років в'язниці.

Видання Washington Post писало, що Путін запізно помітив непопулярність "Новоросії" на південному сході України. Кремль і російські націоналісти розраховували відколоти 8 областей на південному сході України і об'єднати їх в нове квазі-державне формування. Однак, місцеве населення не підтримало таку ідею. Однак більшість населення цих регіонів не підтримують ідею Кермля.

В компанії Google повідомляли, що "Новоросії" не існувало в активній російській мові до 2014 року. Наприклад, про термін "Новороссиия", в історичному аспекті якому близько двохсот років, почали говорити лише з лютого 2014 року, а пік припав на серпень 2014 року і лютий 2015 року (мінські угоди). Нещодавно президент України Петро Порошенко заявив, що його головне досягнення на посаді президента - провал проекту "Новоросія".