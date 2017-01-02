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У Парижі в новорічну ніч спалили 650 автомобілів

2 січня в 02:33

Порядок охороняло понад 100 тис. правоохоронців.

горящий автомобиль
У Парижі на Новий рік масово спалювали автомобілі

В столиці Франції на новорічну ніч спалили 650 автомобілів, тоді як минулого нового року спалили 602 машини, повідомляється в міністерстві внутрішніх справ Франції.

"У цьому році кількість в черговий спалених автомобілів показує, що цей феномен, якою б неприйнятною вона не була, продовжує існувати. Втім, за останні п'ять років кількість спалених автомобілів (у новорічну ніч) скоротилося на 20%", - повідомили в МВС.

За даними міністерства, порядок на вулицях французьких міст у новорічні вихідні забезпечували в загальній складності понад 100 тис. поліцейських, жандармів, пожежників, співробітників муніципальної поліції та членів громадських організацій.

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"Протягом ночі 454 людини були затримані співробітниками поліції і жандармерії. З них 301 чоловік був тимчасово поміщений під варту", - поінформували в МВС Франції.

За матеріалами: ТАСС
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