У Парижі пройшла акція "Крим – це Україна"

Акція відбулася в день третьої річниці окупації півострова.
"Партнери Міністерства інформаційної політики, мережа народних дипломатів України Global Ukraine в Парижі вийшли до Ейфелевої вежі", - написала на своїй сторінці в Facebook перший заступник міністра.
Еміне Джеппар також подякувала засновниці Global Ukraine Foundation Віолетті Москалу, а також всім тим, хто вийшов на акцію протесту.
Як повідомлялося, біля будівлі посольства Російської Федерації в Києві в п'ятницю, 24 лютого, відбулася акція "Де Ервін?" в підтримку безвісти зниклих кримчан, в тому числі Ервіна Ібрагімова.DT.UA