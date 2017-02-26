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У Парижі пройшла акція "Крим – це Україна"

26 лютого в 17:58

Акція відбулася в день третьої річниці окупації півострова.

Украина Франция флаг
Французькі дипломати підтримали територіальну цілісність України та засудили окупацію Криму Росією
Сайт президента України
В столиці Франції у День опору російській окупації пройшла акція протесту проти російської агресії на українському півострові, повідомила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппар.

"Партнери Міністерства інформаційної політики, мережа народних дипломатів України Global Ukraine в Парижі вийшли до Ейфелевої вежі", - написала на своїй сторінці в Facebook перший заступник міністра.

Еміне Джеппар також подякувала засновниці Global Ukraine Foundation Віолетті Москалу, а також всім тим, хто вийшов на акцію протесту.

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Як повідомлялося, біля будівлі посольства Російської Федерації в Києві в п'ятницю, 24 лютого, відбулася акція "Де Ервін?" в підтримку безвісти зниклих кримчан, в тому числі Ервіна Ібрагімова.

За матеріалами: DT.UA
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Теги акція Україна Париж Крим
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