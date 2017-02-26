У Парижі пройшла акція "Крим – це Україна"

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Акція відбулася в день третьої річниці окупації півострова.

Французькі дипломати підтримали територіальну цілісність України та засудили окупацію Криму Росією Сайт президента України

В столиці Франції у День опору російській окупації пройшлапроти російської агресії на українському півострові, повідомила перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппар.

"Партнери Міністерства інформаційної політики, мережа народних дипломатів України Global Ukraine в Парижі вийшли до Ейфелевої вежі", - написала на своїй сторінці в Facebook перший заступник міністра.

Еміне Джеппар також подякувала засновниці Global Ukraine Foundation Віолетті Москалу, а також всім тим, хто вийшов на акцію протесту.

Як повідомлялося, біля будівлі посольства Російської Федерації в Києві в п'ятницю, 24 лютого, відбулася акція "Де Ервін?" в підтримку безвісти зниклих кримчан, в тому числі Ервіна Ібрагімова.