У ПАР розпочався перший всесвітній форум по статистиці

У Кейптаун приїхали понад 1,5 тисяч фахівців за статистикою з понад 100 країн.

ООН стурбована питаннями статистики korrespondent.net

У неділю, 15 січня, в південноафриканському Кейптауні стартував перший в історії ООН Всесвітній форум по використанню даних, який зібрав понад 1500 фахівців у галузі статистики з більш ніж 100 країн світу.

"Мета Форуму - домовитися про те, як найбільш ефективно використовувати статистику для досягнення Цілей сталого розвитку. Організатори зустрічі - ООН та уряд Південної Африки - сподіваються мобілізувати підтримку нового глобального плану дій", - повідомляє Центр новин ООН.

"Я думаю, що цей глобальний форум даних стане першою в світі дискусійним майданчиком не тільки для представників уряду, але і для підприємців, приватного сектору, а також всіх інших зацікавлених сторін", - заявив напередодні відкриття Форуму заступник Генерального секретаря ООН з економічних і соціальних питань Ву Хунбо.

За словами організаторів Форуму, захід також дасть великим виробникам і користувачам даних і статистики можливість зібратися разом, щоб обговорити нові ініціативи та інноваційні рішення, які зможуть надати більш якісні дані про здоров'я, освіта, дохід, екологічних показниках і інших аспектах сталого розвитку.

Учасникам Форуму належить попередньо розглянути Глобальний план дій по використанню даних, який протягом останнього року готували експерти групи високого рівня, які відповідають за статистику і політику щодо збору даних у своїх країнах.

Цей план дій буде офіційно затверджений Статистичною комісією ООН на її 48-й сесії в березні цього року.