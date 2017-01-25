У Панамі призупинили розслідування справи про офшорний скандал

Верховний суд країни повинен прийняти рышення про законність такого розслідування.
Як повідомили на прес-конференції в Генеральній прокуратурі Панами, підставою для зупинення розслідування стало питання про законність цих дій, рішення з цього питання має прийняти Верховний суд.
Розслідування почалося після того, як на початку квітня 2016 року Центр по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP), Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), а також сайти світових ЗМІ опублікували великий матеріал, в якому йдеться про числені офшорні компанії, що використовуються лідерами держав, політиками і відомими спортсменами.
На початку травня "панамське досьє" поповнилося новою значною порцією інформації. Як писав у своїй статті для DT.UA Сергій Кораблін, найбільш гостро на його публікацію вже відреагували в багатих країнах: кримінальна справа в США, спецкомісія Європарламенту, плани боротьби з офшорами Мінфіну Німеччини та великої п'ятірки ЄС.Интерфакс