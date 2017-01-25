У Панамі призупинили розслідування справи про офшорний скандал

Верховний суд країни повинен прийняти рышення про законність такого розслідування.

Справа про "панамської досьє" тимчасово зупинили eppgroup.eu

Прокуратура Панами до окремого рішення суду призупинила розслідування так званого "панамського досьє", в якому міститься інформація про офшорних схемах, які використовували політики, бізнесмени та компанії з різних країн світу.

Як повідомили на прес-конференції в Генеральній прокуратурі Панами, підставою для зупинення розслідування стало питання про законність цих дій, рішення з цього питання має прийняти Верховний суд.

Розслідування почалося після того, як на початку квітня 2016 року Центр по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP), Міжнародний консорціум журналістських розслідувань (ICIJ), а також сайти світових ЗМІ опублікували великий матеріал, в якому йдеться про числені офшорні компанії, що використовуються лідерами держав, політиками і відомими спортсменами.

На початку травня "панамське досьє" поповнилося новою значною порцією інформації. Як писав у своїй статті для DT.UA Сергій Кораблін, найбільш гостро на його публікацію вже відреагували в багатих країнах: кримінальна справа в США, спецкомісія Європарламенту, плани боротьби з офшорами Мінфіну Німеччини та великої п'ятірки ЄС.