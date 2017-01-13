У Пакистані вантажівка врізалася в школу, є загиблі

П'ять осіб загинули, ще близько 30 отримали поранення внаслідок інциденту в Кашмірі.
Внаслідок наїзду загинули четверо учнів і один вчитель, близько 30 осіб отримали поранення. Всі постраждалі – учениці четвертого класу.
За словами поліцейських, дівчатка та їхні вчителі знаходилися у дворі школи в момент наїзду вантажівки.
Постраждалі доставлені в лікарню. За повідомленнями лікарів, чотири дівчинки знаходяться в критичному стані.
Водій вантажівки втік з місця злочину, але пізніше співробітникам правоохоронних органів Пакистану вдалося затримати його.
Нагадаємо, 31 грудня в Гельсінкі автомобіль врізався у натовп людей. Сім осіб були госпіталізовані, при цьому щонайменше троє з них перебували в критичному стані.
Раніше, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.
Внаслідок умисного наїзду важкого вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.DT.UA