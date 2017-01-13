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У Пакистані вантажівка врізалася в школу, є загиблі

13 січня в 18:03

П'ять осіб загинули, ще близько 30 отримали поранення внаслідок інциденту в Кашмірі.

Скорая-Пакистан
Чотири учениці і вчитель загинули, ще чотири дівчинки знаходяться в критичному стані
en.trend.az
У частині регіону Кашмір, що належить Пакистану, вантажівка, яка перевозила мішки з борошном, не впоралася з управлінням і врізалася в будівлю жіночої школи. Інцидент стався на північному сході регіону, в районі Бага, в п'ятницю, 13 січня, повідомляє агентство Xinhua.

Внаслідок наїзду загинули четверо учнів і один вчитель, близько 30 осіб отримали поранення. Всі постраждалі – учениці четвертого класу.

За словами поліцейських, дівчатка та їхні вчителі знаходилися у дворі школи в момент наїзду вантажівки.

Постраждалі доставлені в лікарню. За повідомленнями лікарів, чотири дівчинки знаходяться в критичному стані.

Водій вантажівки втік з місця злочину, але пізніше співробітникам правоохоронних органів Пакистану вдалося затримати його.

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Нагадаємо, 31 грудня в Гельсінкі автомобіль врізався у натовп людей. Сім осіб були госпіталізовані, при цьому щонайменше троє з них перебували в критичному стані.

Раніше, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкого вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вантажівка Пакистан натовп школа
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