У Пакистані вантажівка врізалася в школу, є загиблі

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П'ять осіб загинули, ще близько 30 отримали поранення внаслідок інциденту в Кашмірі.

Чотири учениці і вчитель загинули, ще чотири дівчинки знаходяться в критичному стані en.trend.az

У частині регіону Кашмір, що належить, вантажівка, яка перевозила мішки з борошном, не впоралася з управлінням і врізалася в будівлю жіночої школи. Інцидент стався на північному сході регіону, в районі Бага, в п'ятницю, 13 січня, повідомляє агентство Xinhua

Внаслідок наїзду загинули четверо учнів і один вчитель, близько 30 осіб отримали поранення. Всі постраждалі – учениці четвертого класу.

За словами поліцейських, дівчатка та їхні вчителі знаходилися у дворі школи в момент наїзду вантажівки.

Постраждалі доставлені в лікарню. За повідомленнями лікарів, чотири дівчинки знаходяться в критичному стані.

Водій вантажівки втік з місця злочину, але пізніше співробітникам правоохоронних органів Пакистану вдалося затримати його.

Нагадаємо, 31 грудня в Гельсінкі автомобіль врізався у натовп людей. Сім осіб були госпіталізовані, при цьому щонайменше троє з них перебували в критичному стані.

Раніше, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкого вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.