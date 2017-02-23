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У Пакистані пролунав потужний вибух, загинуло вісім осіб

23 лютого в 12:15

Ще понад 20 осіб поранено, вибуховою хвилею пошкоджено транспортні засоби та вибито вікна будівель.

взрыв
У Пакистані вибух в споруджуваному будинку забрав життя восьми людей, ще 21 людина поранена
У Лахорі, другому за величиною місті Пакистану, пролунав потужний вибух. Щонайменше вісім людей загинуло, ще 21 особа отримала поранення, повідомляє Geo News.

Вибух стався в споруджуваному будинку, на момент вибуху чорнороби перебували всередині.

Внаслідок вибуху зруйновано один поверх будівлі, пошкоджено чотири автомобілі та 12 мотоциклів, у сусідніх будинках вибиті вікна. Відзначається, що в підвалі будинку, під завалами, можуть перебувати ще два трупи.

Раніше міністр охорони здоров'я Пенджабу Салман Рафік повідомляв про чотирьох загиблих і 15 поранених. Всі постраждалі були оперативно доставлені в лікарню.

Головний міністр Пенджабу Шахбаз Шаріф зажадав від головного поліцейського інспектора розслідувати даний інцидент.

Природа вибуху поки не встановлена. За однією з версій, це міг бути вибух генератора, за іншою – витік газу.

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Раніше повідомлялося, що 10 січня в столиці Афганістану пролунав вибух. Терорист-смертник підірвав себе відразу ж після того, як вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Обидва вибухи сталися біля будівлі парламенту Афганістану, в людному районі Кабула. Відповідальність за теракт взяв на себе рух "Талібан".

Внаслідок вибуху загинула 51 людина, ще близько 150 людей отримали поранення. Серед постраждалих від вибуху були жінки і діти, а також низка високопосадовців і громадяни ОАЕ.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибух будинки Пакистан поранення
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