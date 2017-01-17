У Обами відкинули звинувачення у спробах підірвати легітимність Трампа

У Білому домі в черговий раз нагадали про російському втручання у виборчий процес в США.

У Білому домі закликали Трампа визначитися, кому він довіряє більше: американській розвідці чи Кремлю n-mar.com

Адміністрація президента США Барака Обами не прагнути підірвати легітимність майбутнього глави держави, заявив офіційний представник Білого дому Джошуа Ернест.

"Як я неодноразово говорив, чоловіки й жінки, які працюють у нашій розвідці, - це патріоти", – зазначив Ернест на брифінгу у вівторок, 17 січня. Він підкреслив, що інформація про спроби Кремля втрутитися у виборчий процес, зокрема у вибори президента США, є достовірною.

Речник Білого дому нагадав, що Вашингтон "не вперше говорить неприємні для Росії речі".

Крім того, адміністрації Трампа слід нарешті визначитися, на чиєму вона боці: американського розвідувального співтовариства або Кремля і Wikileaks, підкреслив Ернест.

Раніше видання Wall Street Journal писало, що доповідь про "російський компромат" на Трампа підготував колишній британський розвідник. "Досьє" також було підготовлено на супротивників Трампа від Демократичної і Республіканської партії США, і російські офіційні особи могли його використовувати для шантажу обраного президента.

Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, що інформація про російський компромат на нього вигадка і "сфабриковані новини". При цьому він розкритикував спецслужби США за появу таких "новин". Разом з тим, як пише агентство Associated Press, компромат на Трампа поширюється швидше, ніж журналісти можуть перевірити його справжність. У свою чергу, сам Трамп назвав досьє "неправдоподібним і вважає його "політичної полюванням на відьом".