У Нью-Йорку невідомі "прикрасили" статую Свободи банером "Біженці – ласкаво просимо"

Банер розміром один на шість метрів був розгорнутий у верхній частині постаменту

У вівторок, 21 лютого, активісти повісили плакат з написом "Біженці, ласкаво просимо" на постамент статуї Свободи в Нью-Йорку на знак протесту проти антиімміграційної політики Дональда Трампа. Плакат незабаром зняли; хто саме його розмістив, невідомо.

Співробітники національної паркової служби США намагаються з'ясувати, яким чином банер з написом "Біженці, ласкаво просимо" опинився на статуї Свободи в Нью-Йорку і хто його прикріпив до монумента. Відзначається, що кріплення банерів до національних пам'ятників заборонено. Національна паркова служба веде роботу з виявлення підозрюваних.

Через деякий час після своєї інавгурації президент США Дональд Трамп заморозив програму прийому біженців в США, а також ввів обмеження на в'їзд в країну для громадян Ірану, Іраку, Сирії, Ємену, Судану, Сомалі та Лівії. Вихідцям з цих країн можуть не дозволити сісти на борт літаків, що летять в США, навіть якщо у них є "грін-карта".

Обмеження імміграції стало одним з передвиборних обіцянок Дональда Трампа. Він підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою. При цьому президент США запевнив громадян, що будівництво загороджувального споруди на кордоні буде фінансуватися з федерального бюджету, але з часом Мехіко компенсує всі витрати.

Міграційна політика Трампа призвела до масових протестів у США, а також в інших країнах.