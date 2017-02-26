У Новому Орлеані автомобіль протаранив натовп, є постраждалі

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Внаслідок наїзду травми різного ступеня тяжкості отримали щонайменше 20 людей, серед постраждалих – трирічна дитина.

У Новому Орлеані автомобіль наїхав на людей, щонайменше 20 людей постраждали, п'ятеро з них перебувають у важкому стані twitter.com

На південному сході, в Новому Орлеані, під час карнавальної ходи автомобіль в'їхав у натовп людей. Інцидент стався в суботу, 25 лютого.

За даними поліції, водій транспортного засобу міг перебувати в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Внаслідок наїзду постраждали щонайменше два десятки людей. Згідно з даними американських ЗМІ, травмовано від 21 до 28 осіб. При цьому п'ять постраждалих отримали важкі травми, однак їхньому життю вже нічого не загрожує. Наймолодшому з постраждалих три роки.

Голова місцевої поліції Майкл Харрісон заявив, що підозрюваного затримано. Поліція перевіряє інформацію щодо високого вмісту алкоголю в його крові.

Також відомо, що до того, як в'їхати в натовп, позашляховик з відкритою вантажною платформою протаранив два автомобілі. Даний наїзд не є терактом.

Нагадаємо, 31 грудня у Гельсінкі автомобіль врізався у натовп людей. Сім осіб були госпіталізовані, при цьому щонайменше троє з них перебували в критичному стані.

Раніше, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.