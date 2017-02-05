У новому форматі глобалізації світовими лідерами можуть стати Японія та Великобританія – Гальчинський

Зберегти глобальне лідерство США у нових реаліях міг би Барак Обама, вважає екс-глава Національного інституту стратегічних досліджень.

Характер зовнішньополітичного лідерства в майбутньому зміниться iccwbo.ru

В рамках нової, постіндустріальної моделі глобалізації, що формується сьогодні, на статус світових лідерів можуть претендувати такі країни якта, вважає екс-глава ради НБУ та екс-директор Національного інституту стратегічних досліджень Анатолій Гальчинський.

В інтерв'ю для DT.UA вчений зазначив, що глобальною стратегічною перспективою є не багатополярний, а аполярный світ, в якому суб'єкти міжнародних відносин будуть рівногідними. У подібних умовах зовнішньополітичне лідерство буде будуватися не на основі сили та домінування, а на основі прикладу.

За словами Гальчинського, в нових зовнішньополітичних реаліях міжнародне лідерство США міг би зберегти забезпечити Барак Обама, як один з найбільш інтелектуальних президентів в історії США.

"Для лідера-гегемона необхідні м'язи, для лідера-прикладу — інтелект. Барак Обама дійсно був найінтелектуальнішим президентом в історії США. Але, на жаль, президенти в Америці можуть обиратися тільки на два терміни... Без США функція лідера-прикладу по праву може бути реалізована Японією, в Європі — Великою Британією. Вихід зі структури ЄС, як я це розумію, багато в чому розрахований (небезпідставно) в тому числі і на таку перспективу...", - зазначив він.

Автор, при цьому, не називає серед претендентів на глобальне лідерство Німеччину.

"Країна була хороша для функцій лідера-гегемона. "Прусська ментальність" Німеччини, яка зазвичай віддає перевагу не гнучким, а жорстким детермінантам, за всіх чеснот цієї країни не дозволяє їй претендувати на відповідне місце. Багато з проблем Євросоюзу, що сформувалися останніми роками, пов'язані зі спробами його відповідної германізації. Цілком заслужений високий авторитет пані Меркель зіграв тут далеко не в усьому конструктивну роль", - зазначив учений.

На його думку, у нову епоху світове лідерство буде забезпечуватися не розмірами країни, а здатністю динамічно адаптувати свої функціональні форми до швидко мінливих умов.

"У цьому сенсі розмір країни не має жодного значення. Лідером-прикладом можуть стати і малі країни, прийде час — і Україна", - уклав він.

Детальніше про наявну кризу глобалізації та характер системних трансформацій світового порядку читайте в інтерв'ю Анатолія Гальчинського для DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".