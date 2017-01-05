У Німеччині затримали знайомого берлінського терориста - ЗМІ

Затриманий чоловік знав Амрі з 2015 року і вечеряв разом із ним у день теракту.

Затриманий чоловік знав Амрі і вечеряв із ним у вечір скоєння теракту

Німецькі правоохоронці затримали в Берліні тунісця, який був знайомий із підозрюваним у скоєнні теракту 19 грудня. Затриманий чоловік вечеряв з Амрі напередодні теракту, повідомляє ВВС

Слідчі вважають, що 26-ти річний А. Білель брав участь у плануванні теракту або, принаймні, знав про плани Амрі.

Речник федеральної прокуратури Німеччини Фрок Коехлер розповіла про те, що затриманий знав Аніса Амрі з кінця 2015 року, і що під час спільної вечері в ресторані напередодні теракту між ними сталося "дуже бурхливе обговорення". За словами Коехлер, будинок Білеля обшукали, вся комунікаційна апаратура вилучена на експертизу.

Правоохоронці також вважають колишнього сусіда Амрі потенційним свідком. Тунісець двічі намагався зв'язатися з ним 19 грудня, хоча точних щодо того, чи відбулася розмова, немає.

На даний час німецькі правоохоронці заявляють про те, що саме 24-річний Аніс Амрі є тим самим терористом, який скоїв наїзд на різдвяний ярмарок у Берліні 19 грудня.

Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20:00 за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви Кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".

23 грудня в Мілані підозрюваний Аніс Амрі був застрелений італійськими поліцейськими. Експертиза встановила, що зброя, якою тунісець відстрілювався від італійської поліції, раніше використовувалася ним для вбивства водія вантажівки в Берліні.