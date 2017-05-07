У Німеччині запропонували стягувати з Лондона плату за доступ до єдиного ринку ЄС – ЗМІ

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У міністерстві фінансів Німеччини підрахували, що після Brexit Берлін буде змушений додатково вносити до скарбниці ЄС 4,5 млрд євро.

У Німеччині побоюються наслідків Brexit 112 Україна

В урядізапропонували надати Великобританії доступ до єдиного європейського ринку за певну плату, пише Reuters , посилаючись на німецькі ЗМІ.

Вказується, що відповідні пропозиції містяться у звіті, підготовленому міністерством фінансів Німеччини. Згідно 35-сторінкового документу, присвяченого можливим втратам Берліна у зв'язку з Brexit, вихід Британії з ЄС несе в собі ризики серйозних економічних наслідків, які матимуть вплив, крім іншого, і на реальний сектор економіки.

У міністерстві підрахували, що після виходу Великобританії з ЄС Берлін буде змушений додатково вносити до скарбниці Євросоюзу 4,5 млрд євро (5 млрд доларів) в рік. аби пом'якшити втрати, посадовці висунули ідею стягувати з Лондона плату за доступ до єдиного європейського ринку.

Як вказується в німецьких ЗМІ, за словами чиновників, подібний внесок у майбутньому повинен використовуватися для пом'якшення фінансових наслідків Brexit.

У червні минулого року в МВФ заявили, що в очікуванні виходу Великобританії з Європейського союзу виникає ризик зниження економічних перспектив Німеччини, що свідчить про перегляд у бік пониження прогноз ВВП країни.