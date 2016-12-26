У Німеччині зафіксували триразове зростання числа біженців з Туреччини

Близько 80 відсотків шукачів притулку з Туреччини – курди.

У Німеччині стало більше біженців з Туреччини Angelika Warmuth / dpa / Global Look

В 2016 році зафіксоване триразове зростання числа громадян Туреччини, які шукають притулок в Німеччині. Лише з січня по листопад 2016 року було зареєстровано 5166 запитів від претендентів на отримання статусу біженця. У всьому 2015 році таких запитів від громадян Туреччини було всього 1767, констатували в німецькому уряді, повідомляє DW з посиланням на видання Spiegel-Online.

У той же час німецькі власті не коментують, з чим пов'язаний такий зростання. "Уряд Німеччини не займається домислами з приводу можливих причин зростання цих показників", - йдеться в заяві німецьких властей.

Проте повідомляє, що близько 80% шукачів притулку з Туреччини - курди.

Ще листопаді німецькі власті заявили, що готові надати притулок політичних опозиціонерів в Туреччині.

Раніше повідомлялося, що Німеччину до кінця року покинуть 100 тис. мігрантів і біженців, з них близько 60 тисяч з яких повернуться на батьківщину добровільно в рамках програм по поверненню.