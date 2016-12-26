У Німеччині зафіксували триразове зростання числа біженців з Туреччини

Близько 80 відсотків шукачів притулку з Туреччини – курди.
У той же час німецькі власті не коментують, з чим пов'язаний такий зростання. "Уряд Німеччини не займається домислами з приводу можливих причин зростання цих показників", - йдеться в заяві німецьких властей.
Проте повідомляє, що близько 80% шукачів притулку з Туреччини - курди.
Ще листопаді німецькі власті заявили, що готові надати притулок політичних опозиціонерів в Туреччині.
Раніше повідомлялося, що Німеччину до кінця року покинуть 100 тис. мігрантів і біженців, з них близько 60 тисяч з яких повернуться на батьківщину добровільно в рамках програм по поверненню.Deutsche Welle (Русская редакция)