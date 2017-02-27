У Німеччині заарештували студента, який скоїв наїзд на групу пішоходів

Мотиви злочину невідомі. У поліції немає інформації про зв'язки підозрюваного з терористичними або екстремістськими організаціями.
Арештованого підозрюють у вбивстві, спробі скоєння вбивства, нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та у спробі здійснення вбивства з необережності, передає Deutsche Welle.
Затриманий є студентом і проживає у Гейдельберзі. Автомобіль, який став знаряддям злочину, він узяв напрокат за два дні до інциденту.
Мотиви злочину невідомі. У поліції немає інформації про зв'язки підозрюваного із терористичними або екстремістськими організаціями.
Як повідомлялося, 25 лютого в результаті наїзду на натовп у Гейдельберзі загинув 73-річний чоловік, а 32-річний громадянин Австрії та його 29-річна подруга з Боснії отримали травми.
Після скоєння наїзду чоловік з кухонним ножем спробував втекти пішки. Поліцейські зупинили його за 150 метрів від місця злочину. Під час затримання підозрюваний отримав вогнепальне поранення в живіт. Щодо поліцейського розпочато розслідування щодо правомірності використання вогнепальної зброї при затриманні.Deutsche Welle (Русская редакция)