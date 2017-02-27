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У Німеччині заарештували студента, який скоїв наїзд на групу пішоходів

27 лютого в 02:49

Мотиви злочину невідомі. У поліції немає інформації про зв'язки підозрюваного з терористичними або екстремістськими організаціями.

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Жертвою злочинця став 73-річний громадянин Німеччини
twitter.com/CNN
На вимогу прокуратури суд видав ордер на арешт 35-річного громадянина Німеччини, який вчинив наїзд на групу пішоходів у Гейдельберзі у суботу, 25 лютого.

Арештованого підозрюють у вбивстві, спробі скоєння вбивства, нанесенні тяжких тілесних ушкоджень та у спробі здійснення вбивства з необережності, передає Deutsche Welle.

Затриманий є студентом і проживає у Гейдельберзі. Автомобіль, який став знаряддям злочину, він узяв напрокат за два дні до інциденту.

Мотиви злочину невідомі. У поліції немає інформації про зв'язки підозрюваного із терористичними або екстремістськими організаціями.

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Як повідомлялося, 25 лютого в результаті наїзду на натовп у Гейдельберзі загинув 73-річний чоловік, а 32-річний громадянин Австрії та його 29-річна подруга з Боснії отримали травми.

Після скоєння наїзду чоловік з кухонним ножем спробував втекти пішки. Поліцейські зупинили його за 150 метрів від місця злочину. Під час затримання підозрюваний отримав вогнепальне поранення в живіт. Щодо поліцейського розпочато розслідування щодо правомірності використання вогнепальної зброї при затриманні.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Теги Німеччина теракт Гейдельберг ДТП
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