У Німеччині впізнали всіх жертв теракту на різдвяному ярмарку в Берліні

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Загинули шестеро жінок і шестеро чоловіків, третина жертв – іноземці.

Поліція ідентифікувала всіх жертв теракту в Берліні Українська правда

Упізнані всі особи людей, які загинули під час теракту на різдвяному ярмарку в Берліні 19 грудня, повідомляють в Twitter представники німецького Федерального відомства по кримінальних справах (BKA).

"Комісія BKA з ідентифікації завершила упізнання 12 осіб, загиблих на площі Брайтшайдплац", - сказано в повідомленні. Інших подробиць в ньому немає.

#IDKO des #BKA hat Identifizierung der 12 Todesopfer vom #Breitscheidplatz beendet.Wir gedenken der Opfer und trauern mit deren Angehörigen. — Bundeskriminalamt (@bka) 23 грудня 2016 р.

У той же час, як повідомляє DW, інформація про жертви дещо суперечлива. Так, посилаючись на Spiegel Online, пише DW, в числі загиблих - шестеро жінок і шестеро чоловіків. За даними видання, більшість - вісім з 12 - німці. Четверо - іноземці: громадянки Чехії, Італії та Ізраїлю, а також поляк - 37-річний далекобійник Лукаш Урбан, який, як передбачається, до останнього намагався запобігти трагедії. Серед постраждалих - громадяни Ізраїлю, Угорщини, Фінляндії і Лівану, а також піддані Великобританії та Іспанії, багато з яких у важкому стані. Проте раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомляв про те, що жертвою теракту став громадянин України. За словами посла, міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр висловив співчуття своєму українському колезі Арсену Авакову у зв'язку з загибеллю в Берліні громадянина України.

Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".

Раніше німецькі ЗМІ повідомили про те, що в кабіні вантажівки були виявлені документи на ім'я уродженця Тунісу Ахмеда або Аніса А., якого поліція вважає головним підозрюваним.

Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін повідомляв про те, що серед загиблих внаслідок теракту можуть бути двоє українських громадян. Посольство України очікувало від влади Німеччини результатів ДНК-експертиз.

Детальніше про теракт в Берліні читайте в матеріалі DT.UA "Трагедія на різдвяному ярмарку в Берліні: головне".