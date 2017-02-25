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У Німеччині водій скоїв наїзд на групу пішоходів

25 лютого в 22:15

Постраждало три людини.

Берлин наезд на пешеходов
У Берліні наїхали на пішоходів
Водій автомобіля скоїв наїзд на групу пішоходів у німецькому місті Гейдельберг, в результаті чого постраждали три людини.

Водій спробував втекти, проте був зупинений в 150 метрах від місця наїзду. Чоловік був озброєний ножем. Співробітники поліції застосували зброю проти зловмисника, поранивши його. Лікарі оцінюють стан підозрюваного та одного з потерпілих як тяжкий.

Правоохоронні органи встановлюють обставини події. Поліція поки не повідомляє причини наїзду.

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Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20:00 за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви Кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руша торгові намети, проїхав від 50 до 80 метрів.

В результаті умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".

23 грудня в Мілані підозрюваний Аніс Амрі був застрелений італійськими поліцейськими. Експертиза встановила, що зброя, якою тунісець відстрілювався від італійської поліції, раніше використовувалася ним для вбивства водія вантажівки в Берліні.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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