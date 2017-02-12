У Німеччині стартували вибори президента

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Фаворитом президентских перегонів є Франк-Вальтер Штайнмаєр, якого підтримують представники одразу чотирьох партій, що може забезпечити йому понад 900 голосів.

Колишній очільник МЗС Німеччини має всі шанси на перемогу у президентських перегонах photothek.net

У Німеччини в неділю, 12 лютого, 1260 осіб членів Федеральних зборів обиратимуть нового президента. Серед представників зборів є депутати Бундестагу та виборники, яких відряджають до Берліна парламенти федеральних земель.

Тож обирати нового президента будуть не лише представники партій, які представлені в Бундестазі. Партії, представлені в земельних парламентах, нерідко делегують до Федеральних зборів своїх однодумців з числа відомих у Німеччині людей - спортсменів, діячів культури, акторів.

У неділю відкрити Федеральні збори має голова Бундестагу Норберт Ламмерт. Після першого туру голосування, який триватиме близько двох годин, відбудеться підрахунок голосів. Якщо один із кандидатів отримає щонайменше 631 голос, то вибори на цьому закінчаться.

Експерти впевнені, що колишній міністр закордонних справ і один із найпопулярніших політиків Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр набере необхідну кількість голосів.

61-річного Штайнмаєра підтримують Соціал-демократична партія Німеччини, Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз. Канцлер Германії Ангела Меркель вважає Штайнмаєра "правильним кандидатом у цей час". Вона також похвалила його "здатність до компромісу" та "знання світу".

Таким чином Штайнмаєр може розраховувати на понад 900 голосів у Федеральних зборах. Окрім того, за нього може проголосувати більшість зі 147 членів Федеральних зборів від "Союзу 90/Зелених". У "Вільній демократичній партії" теж оголосили, що підтримають Штайнмаєра.

Від "Партії демократичного соціалізму" конкуренцію Штайнмаєру складе кельнський науковець Кристоф Буттервеге (Christoph Butterwege). Від баварською партії "Вільні виборці" - популярний юрист, актор й телеведучий Александер Гольд (Alexander Hold). Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" висунула в якості кандидата віце-голову партії, 75-річного Альбрехта Глазера (Albrecht Glaser). "Партія піратів Німеччини" запропонувала в якості кандидата Енгельберта Зоннеборна (Еngelbert Sonneborn).

Термін повноважень теперішнього федерального президента Йоахіма Гаука (Joachim Gauck), який не захотів знову претендувати на посаду голови держави, спливає 17 березня.

27 січня стало відомо про те, що Франк-Вальтер Штайнмаєр залишив посаду голови Міністерства закордонних справ Німеччини. Відповідне розпорядження затвердив президент Німеччини Йоахім Гаук. Очільник МЗС залишив службу, аби спробувати обійняти посаду президента країни.