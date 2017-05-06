У Німеччині притулок попросили близько 450 держслужбовців Туреччини

Вдома їх звинувачують у зв'язках з Гюлленом, якого Ердоган вважає організатором минулорічної спроби перевороту.
Про це повідомляє видання Hurriyet Daily News, передає "Європейська правда". В Туреччині всіх тих, хто просить Берлін про захист, звинуваючуть у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюлленом.
Видання повідомляє, що деякі військові, які попросили притулок в Німеччині, проходили службу на військових базах НАТО в Бельгії. Також про притулок попросив колишній військових аташе, який працював у турецькому посольстві у одній з країн Африки. Всього за весь час про притулок у Німеччині попросили більше 7 тисяч громадян Туреччини.
Нещодавно у Туреччині звільнили з держслужби майже 4 тисяч осіб. Всіх їх підозрювали у зв'язках з Гюлленом. Серед тих, хто втратили свої робочі місця - більше тисячі колишніх співробітників міністерства юстиції, а також більше тисячі військовослужбовців.Європейська правда