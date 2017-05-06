У Німеччині притулок попросили близько 450 держслужбовців Туреччини

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Вдома їх звинувачують у зв'язках з Гюлленом, якого Ердоган вважає організатором минулорічної спроби перевороту.

Низка турецьких військових, дипломатів, суддів і інших чиновників попросили притулок в Німеччині. © European Council

Близько 450 турецьких дипломатів, військових офіцерів, суддів і інших держслужбовців, а також члени їхніх родин попросили про притулок в Німеччині.

Про це повідомляє видання Hurriyet Daily News, передає "Європейська правда". В Туреччині всіх тих, хто просить Берлін про захист, звинуваючуть у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюлленом.

Видання повідомляє, що деякі військові, які попросили притулок в Німеччині, проходили службу на військових базах НАТО в Бельгії. Також про притулок попросив колишній військових аташе, який працював у турецькому посольстві у одній з країн Африки. Всього за весь час про притулок у Німеччині попросили більше 7 тисяч громадян Туреччини.

Нещодавно у Туреччині звільнили з держслужби майже 4 тисяч осіб. Всіх їх підозрювали у зв'язках з Гюлленом. Серед тих, хто втратили свої робочі місця - більше тисячі колишніх співробітників міністерства юстиції, а також більше тисячі військовослужбовців.