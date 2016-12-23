У Німеччині поліція запобігла теракту в торговому центрі, затримані вихідці з Косово

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Поліція Німеччини заарештувала двох чоловіків у місті Дуйсбург за підозрою в організації теракту.

Двоє братів, уродженців Косова, планували атаку на торговий центр у місті Обергаузен

Двоє братів, уродженців Косова, планували атаку на торговий центр у місті Оберхаузен на півночі Німеччини.

Інших подробиць поки немає.

Інформація про затримання з'явилася на тлі пошуків передбачуваного виконавця недавнього теракту в Берліні Анісу Амрі. Родина 24-річного вихідця з Тунісу, який перебуває в бігах, звернулася до нього з закликом здатися владі.

Амрі оголошений в розшук по всій Європі, за інформацію про нього призначена нагорода в 100 тис. євро.

Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".