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У Німеччині поліція запобігла теракту в торговому центрі, затримані вихідці з Косово

23 грудня в 11:19

Поліція Німеччини заарештувала двох чоловіків у місті Дуйсбург за підозрою в організації теракту.

Полиция Германии
Двоє братів, уродженців Косова, планували атаку на торговий центр у місті Обергаузен
Двоє братів, уродженців Косова, планували атаку на торговий центр у місті Оберхаузен на півночі Німеччини.

Інших подробиць поки немає.

Інформація про затримання з'явилася на тлі пошуків передбачуваного виконавця недавнього теракту в Берліні Анісу Амрі. Родина 24-річного вихідця з Тунісу, який перебуває в бігах, звернулася до нього з закликом здатися владі.

Амрі оголошений в розшук по всій Європі, за інформацію про нього призначена нагорода в 100 тис. євро.

Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".

За матеріалами: Русская служба Би-би-си
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Теги теракт Німеччина вантажівка
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