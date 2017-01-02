У Німеччині не бачать майбутнього для Сирії з Асадом

За словами Шефера, Асад може брати участь в перехідному процесі в Сирії.

У Німеччині заявляють, що не бачать майбутнього для Сирії з президентом Асадом РИА Новости

Німецька влада не змінила своєї позиції щодо того, що президент Сирії Башар Асад повинен залишити посаду глави держави, заявив представник Міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Шефер.

"Асад не може виконувати постійну роль для розвитку мирного майбутнього в Сирії", - сказав він сьогодні, 2 січня.

Шефер також допустив, що Асад може брати участь в перехідному процесі в Сирії, однак його повноваження повинні бути сильно обмежені.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Росія, Туреччина та Іран планують поділити Сирію на зони впливу, а Асаду і його сім'ї гарантують безпеку після відходу з поста президента Сирії.

Раніше повідомлялося, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії, який буде представлений учасникам сирійського конфлікту. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.

Раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що російська і турецька сторони пропонують створити переговорну майданчик для учасників сирійського конфлікту в столиці Казахстану Астані.

Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".