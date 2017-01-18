У Німеччині назвали попередню дату виборів до Бундестагу

Остаточну дату проведення виборів повинен затвердити президент країни.

Вибори в німецький Бундестаг можуть відбутися 24 вересня

Федеральний уряд Німеччини виступив з пропозицією призначити датуна 24 вересня.

Як повідомляє російська редакція Deutsche Welle, відповідне рішення міністра внутрішніх справ Німеччини Томаса де Мезьера кабінет міністрів схвалив на засіданні 18 січня.

Формально, дату проведення парламентських виборів має остаточно затвердити федеральний президент Німеччини Йоахім Гаук.

Наголошується, що запропоновану дату виборів схвалюють майже всі федеральні землі. Сумнів залишилися тільки у Берліна, оскільки в цей день там має відбутися традиційний марафон.

Відповідно до Конституції ФРН, вибори до Бундестагу проводяться між 46 та 48 місяцями після початку строку повноважень бундестагу у святковий або вихідний день. Пропозицію щодо дати їх проведення готує глава МВС за підсумками консультації з владою федеральних земель.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині готуються до можливих кібератак під час виборів до Бундестагу.

Федеральний уповноважений з питань виборів Дітер Заррайтер заявив, що для боротьби з можливими кібератаками інфраструктуру центру обробки даних посилили в три рази. У разі виникнення кіберзагрози, буде використовуватися Центр кіберзахисту федерального уряду.