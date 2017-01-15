У Німеччині готуються до можливих кібератак під час виборів до Бундестагу

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Федеральний уповноважений з питань виборів розповів про те, які заходи будуть вжиті для забезпечення безпеки виборчого процесу.

Вибори в Німеччині будуть захищати сучасними та класичними технічними засобами Frank-Peters / Depositphotos

Федеральний уповноважений з питань виборів Дітер Заррайтер готовий вживати всі необхідні заходи для запобігання маніпуляцій іпід час виборів у Бундестаг, пише видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

"Ми готуємося до різних стратегій кібератак, опрацьовуємо різні сценарії", - повідомив Заррайтер в інтерв'ю німецькому виданню.

За словами Заррайтера, для боротьби з можливими кібератаками інфраструктуру центру обробки даних посилили в три рази. У разі виникнення кіберзагрози, буде використовуватися Центр кіберзахисту федерального уряду. Уповноважений впевнений в тому, що німецькі вибори технічно захищені "від будь-яких спроб маніпуляцій".

На думку Дітера Заррайтера, не меншу загрозу виборчому процесу становлять і так званий фейкові новини. За словами уповноваженого, вони могли б зіграти свою роль навіть у день голосування, наприклад, якби ЗМІ повідомили про те, що деякі виборчі дільниці закриті.

Для боротьби з фейковими новинами Заррайтер має намір використовувати соціальні мережі.

"У нас буде свій власний канал Twitter, в якому ми зможемо реагувати на події в день виборів у Бундестаг", - підкреслив він.

Використовуватимуться також "класичні моделі" оповіщення: телефон і факс.

Раніше повідомлялося, що переможець президентських перегонів Дональд Трамп оприлюднив офіційну заяву, в якій визнав, що Росія причетна до хакерських атак на комп'ютерні мережі Демократичної партії.

Розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори. У ній говориться, що Путін замовив "кампанію впливу", яка повинна була зірвати демократичний процес і дискредитувати кандидата від демократів Гілларі Клінтон. Тим часом Обама після доповіді розвідки впевнений у втручанні Росії у вибори в США. Він нагадав усім критикам американських спецслужб і республіканцям, що не варто вірити Путіну.