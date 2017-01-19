У Німеччині дозволили вживання марихуани в медичних цілях

За легалізацію використання легкого наркотику виступали опозиційні політичні сили.

Німецькі лікарі будуть лікувати своїх пацієнтів, що страждають від наслідків хіміотерапії, марихуаною

Німецький парламент проголосував за дозвіл вживанняв медичних цілях.

Як повідомляє Deutsche Welle, відповідне рішення було прийнято парламентарями у четвер, 19 січня.

Наголошується, що дане питання протягом багатьох років було в Німеччині предметом гострих дискусій. За легалізацію вживання канабісу виступали опозиційні політичні сили, зокрема, "Зелені" та "Ліві".

На думку фахівців, марихуана може допомогти пацієнтам, хворим на рак, позбутися нудоти після хіміотерапії, повернути апетит та уникнути втрати ваги. Канабіс також полегшує симптоми розсіяного склерозу.

В кінці грудня конституційний суд Грузії скасувала кримінальне покарання за зберігання і вживання марихуани в обсягах, недостатніх для продажу.

Раніше канадський міністр охорони здоров'я Джейн Філіпотт заявляла, що до весни 2017 року уряд Канади обіцяє розробити законодавство, яке легалізує марихуану на території країни.