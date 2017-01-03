У Німеччині біженці шахрайським шляхом отримали мільйони євро з бюджету

Африканці, які претендують на отримання притулку, багаторазово реєструвалися під разныии іменами.

Африканцям вдалося обдурити німецькі влади @MOAS/ Darrin Zammit Lupi

У Німеччині заявили про велике шахрайство біженців з соціальними виплатами з бюджету. В махінаціях причетні вихідці з Судану, які під різними іменами багаторазово реєструвалися в соціальних службах. Одному з підозрюваних вдалося зареєструватися 12 разів.

Слідство ведеться у місті Брауншвейг, де зафіксовано понад 300 випадків шахрайства при отриманні соціальної допомоги особами, які претендують на статус біженця. Завдані збитки обчислюються мільйонами євро, повідомляє DW.

За словами керівника слідства Йорна Меменгі, більшість підозрюваних родом із Судану і потрапили на територію Німеччини влітку 2015 року, коли в країну щодня прибували кілька тисяч потенційних біженців.

Як зазначає Меменга біженці користувалися різними прийомами: "Іноді вони відрощували бороду, часом одягали окуляри, стригли волосся і завжди називалися по-різному".

Слідчі визнають, що шахрайства можна було б уникнути завдяки відбиткам пальців, однак знімати їх в умовах напливу біженців не вистачало ні часу, ні ресурсів.

Нагадаємо, у ФРН діють програми, спрямовані на надання мігрантам притулку та допомога в адаптації на новому місці. При цьому влада Німеччини почали посилювати регулювання процесу отримання статусу біженця і контроль на кордонах.