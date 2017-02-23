У Нігерії викрали німецьких археологів

Загін по боротьбі з викраденнями спрямований врятувати вчених.

У Нігерії викрали вчених з Німеччини

Нігерії невідомі озброєні люди викрали керівника археологічної експедиції з Німеччини і його колегу. Викрадення відбулося в штаті Кадуна на півночі африканської держави, повідомляє агентство "Сіньхуа", пише РИА "Новости".

"Так, я підтверджую викрадення німецького археолога і його колеги. Загін по боротьбі з викраденнями разом з жителями села і спецназ спрямовані рішенням головного інспектора поліції Ібрагімом Идрисом в південну частину штату Кадуна і працюють над порятунком викрадених", — сказав представник поліції штату Алію Усман.

Повідомляється також, що двох жінок, які теж брали участь в експедиції, злочинці не чіпали. Про вимоги викрадачів не повідомляється.

Група вчених з франкфуртського університету працює в Нігерії над вивченням останків цивілізації Нок.

Раніше в Нігерії пірати викрали екіпаж судна, у складі якого працює громадянин України.