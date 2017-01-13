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У НАТО відкинули російську стурбованість розміщенням танків у Польщі

13 січня в 16:21

В альянсі вважають, що діють "виважено".

Солдаты США в Польше
В НАТО відкидають стурбованість Росії розміщенням американських танків у Польщі.
Радіо Польща
 Заступник Генерального секретаря НАТО Роуз Готтемуллер заперечила заяви Кремля про те, що розміщення бронетехніки в Польщі становить загрозу для Росії.

Як повідомляє New York Times, Готтемуллер підтвердила, що знає про стурбованість Росії діями альянсу. Але вона підкреслила, що дії альянсу "виважені" і "пропорційні". При цьому, вона додала, що НАТО зацікавлений в діалозі з російською стороною.

Солдати США прибули в Польщу в рамках першого розміщення американських сил в країні з часів падіння комуністичного режиму в 1989 році.

Вони будуть виконувати роль стримування проти Росії, яка анексувала Крим і розв'язала війну на Сході України. Тим часом, країни Балтійського регіону також почуваються в небезпеці через те, що Росія розгорнула ракети, здатні нести ядерні боєголовки, в сусідніх до них Калінінградській області.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Польща НАТО
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