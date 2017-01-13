У НАТО відкинули російську стурбованість розміщенням танків у Польщі

В альянсі вважають, що діють "виважено".
Як повідомляє New York Times, Готтемуллер підтвердила, що знає про стурбованість Росії діями альянсу. Але вона підкреслила, що дії альянсу "виважені" і "пропорційні". При цьому, вона додала, що НАТО зацікавлений в діалозі з російською стороною.
Солдати США прибули в Польщу в рамках першого розміщення американських сил в країні з часів падіння комуністичного режиму в 1989 році.
Вони будуть виконувати роль стримування проти Росії, яка анексувала Крим і розв'язала війну на Сході України. Тим часом, країни Балтійського регіону також почуваються в небезпеці через те, що Росія розгорнула ракети, здатні нести ядерні боєголовки, в сусідніх до них Калінінградській області.DT.UA