НАТО може спробувати домовитися з Росією про альтернативу розширенню - WSJ

Альянс може погодитися на нейтралітет України і Грузії, якщо Москва буде гарантувати їм безпеку.

НАТО може погодитися на нейтралітет України, якщо Росія виведе свої війська і пообіцяє гарантувати її безпеку. telegraf.com.ua

Суперечки щодо дружелюбності президента Дональда Трампа і його команди дозаглушують більш важливе питання. Якщо нова адміністрація дійсно збирається добиватися покращення російсько-американських відносин, то як саме вона це зробить?

Про це на сторінках лояльної до Республіканської партії газети Wall Street Journal пише оглядач майкл О'Хейлон.

Він зауважує, що Путін і його оточення - закоренілі автократи. Доки вони при владі, повернути відносини між Вашингтоном і Москвою буде не просто. Однак можна зменшити рівень суперництва і вірогідність війни. Зокрема, на думку оглядача, це можливо, якщо спробувати вирішити проблему, якою Путін виправдовує свою поведінку - розширення НАТО.

"Сьогодні західним країнам час спробувати домовитися про нову оборонну архітектуру для нейтральних країн Західної Європи. Ключовою концепцією мог би бути постійний нейтралітет чи, принаймні, такий статус в плані формального членства", - йдеться в статті.

Такий нейтралітет, на думку автора, можна запропонувати, Україні, Фінляндії, Швеції, Кіпру, Сербії, Азербайджану, Молдові, Білорусі, Грузії, Вірменії, можливо іншим країнам західних Балкан. При цьому, процес обговорення такого порядку повинен початися в межах НАТО, потім його варто обговорити з нейтральними країнами, а потім вже починати переговори з Росією.

Згідно з новою аргітектурою, Росія повинна була б взяти на себе зобов'язання зберігати безпеку в регіоні. Вона повинна була б вивести свої війська з України, Молдови, Грузії й інших країн, де вони є. Після цього з неї можна було б зняти санкції Європи і США. Питання Криму, на думку автора, можна погодитися вирішити окремо.

Нейтральні країни зберегли б право брати участь в оборонних операціях під керівництвом НАТО, а також право політичного самовизначення і можливості вступу в ЄС.

Автор визнає, що немає жодних ознак того, що Путіну буде цікава така ідея. Не виключено, що заради зміцнення свого режиму і "возвеличення" Росії він віддасть перевагу конфлікту із Заходом. Але, на думку оглядача, принаймні можна запропонувати таку модель. Якщо Москва відмовиться, у Захід нічого не втратить і зможе подумати, як протистояти її агресивній поведінці.

Тим часом, Олександр Хара у своїй статті для DT.UA писав, що відмова від розширення НАТО на схід не убезпечила б Україну від російської агресії. Росія здійснювала "гібридну агресію" проти Молдови та Грузії на початку 1990-х, задовго до того, як уряди цих держав почали реалізацію політики європейської та євроатлантичної інтеграції. Більш того, самі західні країни не сильно протистояли зусиллям Кремля.

Детальніше про ідею фінляндизації України читайте у статті Олександра Хари "Суб'єктність є, за неї варто боротися" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".