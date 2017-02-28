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У МЗС Росії нинішні відносини з США назвали найгіршими з моменту Холодної війни

28 лютого в 11:41

При цьому в міністерстві сподіваються на конструктивний діалог з новою адміністрацією США.

МИД России
У МЗС Росії вважають, що зараз відносини з США на нижчій точці з періоду Холодної війни
rs.gov.ru
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що відносини США і Росії знаходяться на нижчій точці з моменту Холодної війни. При цьому Рябков висловив сподівання, що спільно з новою адміністрацією американського президента Росія зможе налагодити конструктивний діалог, повідомляють "РИА-Новини".

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Раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати будуть робити все необхідне для того, щоб Росії несла відповідальність за виконання Мінських домовленостей, зокрема в деескалації ситуації в Донбасі.

За матеріалами: РИА Новости
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