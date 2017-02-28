У МЗС Росії нинішні відносини з США назвали найгіршими з моменту Холодної війни

При цьому в міністерстві сподіваються на конструктивний діалог з новою адміністрацією США.

У МЗС Росії вважають, що зараз відносини з США на нижчій точці з періоду Холодної війни rs.gov.ru

Заступник міністра закордонних справСергій Рябков заявив, що відносини США і Росії знаходяться на нижчій точці з моменту Холодної війни. При цьому Рябков висловив сподівання, що спільно з новою адміністрацією американського президента Росія зможе налагодити конструктивний діалог, повідомляють " РИА-Новини ".

Раніше віце-президент США Майк Пенс заявив, що Сполучені Штати будуть робити все необхідне для того, щоб Росії несла відповідальність за виконання Мінських домовленостей,