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У Москві поховали Віталія Чуркіна

24 лютого в 14:11

Попрощатися прибув глава МЗС РФ Сергій Лавров та інші дипломати.

Виталий Чуркин
Чуркіна поховали в Москві
evroazija.info
У Москві на Кунцевському кладовищі поховали постпреда Росії в ООН Віталія Чуркіна.

На церемонії прощання були присутні кілька десятків знайомих, рідних і близьких Чуркіна, зокрема глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Лавров приніс співчуття вдові дипломата Ірині і вручив їй орден Мужності, який Чуркіну присудили посмертно.

Чуркіну були віддані військові почесті: траурний кортеж зустрічала почесна варта, грав військовий оркестр. Почесний караул справив триразовий залп у повітря.

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Нагадаємо, 20 лютого помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. У МЗС РФ не повідомили подробиць його смерті. За даними видання New York Post, у Чуркіна були проблеми з серцем.

За матеріалами: РИА Новости
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Теги Чуркін Лавров МЗС ООН Москва
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