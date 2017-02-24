У Москві поховали Віталія Чуркіна

Попрощатися прибув глава МЗС РФ Сергій Лавров та інші дипломати.
постпреда Росії в ООН Віталія Чуркіна.
На церемонії прощання були присутні кілька десятків знайомих, рідних і близьких Чуркіна, зокрема глава МЗС РФ Сергій Лавров.
Лавров приніс співчуття вдові дипломата Ірині і вручив їй орден Мужності, який Чуркіну присудили посмертно.
Чуркіну були віддані військові почесті: траурний кортеж зустрічала почесна варта, грав військовий оркестр. Почесний караул справив триразовий залп у повітря.
Нагадаємо, 20 лютого помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. У МЗС РФ не повідомили подробиць його смерті. За даними видання New York Post, у Чуркіна були проблеми з серцем.РИА Новости