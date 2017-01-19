У Москві побудують лікарню для Путіна і його друзів – Reuters

Будівництво корпусу, обладнаного президентським та урядовим зв'язком, оцінюється в 50 млн доларів.

Оскільки Путін позбавлений доступу до сучасної медицини на Заході, спеціально для нього побудують корпус в ЦКЛ сайт президента РФ

На території Центральної клінічної лікарні в Москві буде побудовано новий корпус для лікування високопоставлених чиновників, повідомляє агентство Reuters з посиланням на кілька джерел в медичних колах та в адміністрації ЦКЛ.

За даними агентства, триповерховий корпус площею 12 тис. кв. м буде розрахований на десять пацієнтів і обладнаний президентським та урядовим зв'язком.

За документами, проект будівництва КПО оцінюється в 2,9 мільярда рублів (близько 50 млн доларів) без урахування витрат на обладнання. Проект будівництва КПО передбачає стаціонар з палатами категорії "VIP", конференц-зал на 50 чоловік, басейн, приміщення для консиліуму, столові для пацієнтів та персоналу і підземну парковку. На одному з поверхів будівлі планується побудувати дві палати площею трохи менше 200 квадратних метрів кожна.

Центральна клінічна лікарня (ЦКЛ) - відомча медична установа управління справами президента. Вона була створено розпорядженням Ради міністрів СРСР у 1947 році для лікування керівництва країни. Головна будівля ЦКЛ управління справами президента РФ побудована в стилі "сталінський ампір", примикає до Рубльовському шосе. На значній ділянці в 180 гектарів на території парку "Москворецкий" розташовані 12 лікарняних корпусів на 1200 ліжок, поліклініка і аптека.

Як зазначає агентство, зараз російському президенту Володимиру Путіну 64 роки. Якщо він переможе на наступних виборах, залишиться в Кремлі до 2024 року, коли йому виповниться 71 рік. Середній вік фігурантів першого санкційного списку, який був складений США після нападу на Україну і який включає близьких до президента РФ, близько 63 років.

В останні роки Путін неодноразово зникав з поля зору ЗМІ на один-два тижні, що викликало чутки про його хворобу і паніку серед російських чиновників.