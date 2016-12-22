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У Москві біля метро пролунав вибух

22 грудня в 11:31

За попередніми даними, причиною вибуху став газовий балон.

Москва Кремль РФ Россия
Біля станції метро "Коломенська" в Москві стався вибух
РИА Новости

У російській столиці Москві в підземному переході біля станції метро "Коломенська" у четвер, 22 грудня, стався вибух.

"Вибух стався в підземному переході біля станції метро "Коломенська" на проспекті Андропова. Важкі травми і опіки отримали двоє людей, ще у одного потерпілого поранення середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні екстрених служб, передає ТАСС.

Наголошується, що в результаті події постраждали чотири людини. У свою чергу в слідчому комітеті РФ заявили, що постраждали шестеро осіб.

За попередніми даними, причиною вибуху став газовий балон.

При цьому відзначається, що на той час в підземному переході станції були тільки робітники, так як вона зараз закрита на ремонт.

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Раніше повідомлялося, що в Мексиці в містечку Тультепек неподалік від Мехіко стався вибух на одному з найбільших в країні ринків феєрверків. Загинули щонайменше 26 осіб, десятки людей поранені.

За матеріалами: ТАСС
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Теги вибух перехід метро газ Москва
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