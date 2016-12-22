У Москві біля метро пролунав вибух

За попередніми даними, причиною вибуху став газовий балон.

Біля станції метро "Коломенська" в Москві стався вибух РИА Новости

У російській столиці Москві в підземному переході біля станції метро "Коломенська" у четвер, 22 грудня, стався вибух.

"Вибух стався в підземному переході біля станції метро "Коломенська" на проспекті Андропова. Важкі травми і опіки отримали двоє людей, ще у одного потерпілого поранення середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні екстрених служб, передає ТАСС.

Наголошується, що в результаті події постраждали чотири людини. У свою чергу в слідчому комітеті РФ заявили, що постраждали шестеро осіб.

За попередніми даними, причиною вибуху став газовий балон.

При цьому відзначається, що на той час в підземному переході станції були тільки робітники, так як вона зараз закрита на ремонт.

Раніше повідомлялося, що в Мексиці в містечку Тультепек неподалік від Мехіко стався вибух на одному з найбільших в країні ринків феєрверків. Загинули щонайменше 26 осіб, десятки людей поранені.