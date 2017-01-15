У московському аеропорту літак зіткнувся з навантажувачем

Повітряне судно виїхало на технічну смугу руху і зіткнулося з автонавантажувачем. Постраждалих немає.
"Напередодні вдень в результаті порушення схеми керування повітряним судном на стерновій доріжці екіпаж допустив зіткнення з автонавантажувачем. У літака пошкоджений предкрилок", повідомило агентству "Інтерфакс" джерело в екстрених службах.
За його словами, в результаті інциденту ніхто не постраждав. "Пасажири були евакуйовані. Повітряне судно замінено", - сказав він.
Як розповіли в прес-службі аеропорту, інцидент стався в результаті помилки руління.
"Повітряне судно виїхало на технічну смугу руху, виділену для проїзду спецтранспорту. У ході руху по технічній смузі повітряне судно наїхало на навантажувач, що стояв у виділеній зоні для наземного обслуговування, - сказав представник аеропорту. - В результаті інциденту потерпілих немає".
21 жовтня 2014 року літак Falcon, рухаючись по злітно-посадковій смузі аеропорту Внуково,зачепив снігоприбиральну машину і розбився. Загинули глава компанії Total Крістоф де Маржеріі три члени екіпажу.Интерфакс , DT.UA ,