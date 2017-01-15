Топ Новини
<
>

У московському аеропорту літак зіткнувся з навантажувачем

15 січня в 10:23

Повітряне судно виїхало на технічну смугу руху і зіткнулося з автонавантажувачем. Постраждалих немає.

Домодедово
У результаті інциденту в московському аеропорту ніхто не постраждав
airspot.ru
В аеропорту Домодєдово літак Ан-148 отримав ушкодження перед вильотом з Москви до Саратова.

"Напередодні вдень в результаті порушення схеми керування повітряним судном на стерновій доріжці екіпаж допустив зіткнення з автонавантажувачем. У літака пошкоджений предкрилок", повідомило агентству "Інтерфакс" джерело в екстрених службах.

За його словами, в результаті інциденту ніхто не постраждав. "Пасажири були евакуйовані. Повітряне судно замінено", - сказав він.

Як розповіли в прес-службі аеропорту, інцидент стався в результаті помилки руління.

"Повітряне судно виїхало на технічну смугу руху, виділену для проїзду спецтранспорту. У ході руху по технічній смузі повітряне судно наїхало на навантажувач, що стояв у виділеній зоні для наземного обслуговування, - сказав представник аеропорту. - В результаті інциденту потерпілих немає".

21 жовтня 2014 року літак Falcon, рухаючись по злітно-посадковій смузі аеропорту Внуково,зачепив снігоприбиральну машину і розбився. Загинули глава компанії Total Крістоф де Маржеріі три члени екіпажу.

За матеріалами: Интерфакс , DT.UA ,
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Останні новини