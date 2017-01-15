У московському аеропорту літак зіткнувся з навантажувачем

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Повітряне судно виїхало на технічну смугу руху і зіткнулося з автонавантажувачем. Постраждалих немає.

У результаті інциденту в московському аеропорту ніхто не постраждав airspot.ru

В аеропорту Домодєдово літак Ан-148 отримав ушкодження перед вильотом з Москви до Саратова.

"Напередодні вдень в результаті порушення схеми керування повітряним судном на стерновій доріжці екіпаж допустив зіткнення з автонавантажувачем. У літака пошкоджений предкрилок", повідомило агентству "Інтерфакс" джерело в екстрених службах.

За його словами, в результаті інциденту ніхто не постраждав. "Пасажири були евакуйовані. Повітряне судно замінено", - сказав він.

Як розповіли в прес-службі аеропорту, інцидент стався в результаті помилки руління.

"Повітряне судно виїхало на технічну смугу руху, виділену для проїзду спецтранспорту. У ході руху по технічній смузі повітряне судно наїхало на навантажувач, що стояв у виділеній зоні для наземного обслуговування, - сказав представник аеропорту. - В результаті інциденту потерпілих немає".

21 жовтня 2014 року літак Falcon, рухаючись по злітно-посадковій смузі аеропорту Внуково,зачепив снігоприбиральну машину і розбився. Загинули глава компанії Total Крістоф де Маржеріі три члени екіпажу.