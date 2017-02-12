У Мінську стурбовані формуванням Росією нової дивізії біля білоруського кордону – оглядач

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Головною причиною нинішньої кризи у відносинах між Москвою та Мінськом стали недостатні обсяги російської фінансової допомоги Білорусі.

Лукашенко стурбований прагненням РФ розмістити свої війська в Білорусі Сайт президента Білорусі

Президент Білорусіта його оточення стривожені через формування Москвою нової дивізії біля російсько-білоруського кордону, а також запланованим на цей рік проведенням російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017", які передбачають масштабну передислокацію російських сил на територію Білорусі.

Про це у своїй статті для DT.UA пише оглядач Володимир Кравченко. За його словами, черговий епізод серйозного погіршення відносин між Мінськом та Москвою пов'язаний, насамперед, з бажанням Білорусі домогтисявід Кремля більш відчутної економічної підтримки.

"Лукашенко заявляє: загострення відносин з Росією пов'язане з побоюваннями Москви, що Мінськ вийде з-під впливу РФ і приєднається до західного світу. Білоруський президент лукавить: причиною нової кризи у відносинах партнерів по Союзній державі стали газ і нафта. Іншими словами — недостатні обсяги російської фінансової допомоги Мінську", – йдеться в статті.

Автор вказує, що білоруського президента турбує економічна залежність країни від Росії, однак останнім часом він також стурбований прагненням Москви розширити в Білорусі свою військову присутність.

"Безперечно, економічна залежність Білорусі від Росії турбує Лукашенка і його оточення. Як і формування Москвою нової дивізії на білоруському кордоні поряд з розміщеними там Кантемирівською і Таманською дивізіями, і прагнення Кремля розмістити в Білорусі російські війська на постійній основі, і плановані військові навчання "Захід-2017". Нагадаємо, що цим маневрам передує масштабне перекидання російських військ у Білорусь І хоча на останній прес-конференції Лукашенко заявив, що Росія ніколи не окупує Білорусь — "навіть якщо сюди введуть тисячу танків — це неможливо", — у Мінську присутній страх", – констатує автор.

"При цьому в Мінську добре розуміють, що й на підтримку Заходу не доводиться особливо розраховувати, з огляду на зростаюче небажання Вашингтона і Брюсселя дотримуватися жорсткої лінії у відносинах з Москвою. Тому тільки питання часу, коли Лукашенко заради соціально-економічної стабільності в країні та збереження свого режиму "узгодить робочий графік" з Путіним і піде на поступки Кремлю", – підсумовує Кравченко.

Нагадаємо, 3 лютого Олександр Лукашенко в ході прес-конференції заявив, що рішення Росії по установці прикордонної зони з Білоруссю може вилитися в серйозний конфлікт. Він також повідомив, що білоруська сторона звернулася до суду у зв'язку зі скороченням поставок російської нафти.

У вересні минулого року Лукашенко поскаржився на неприкритий економічний тиск з боку РФ.

Читайте про складнощі у відносинах між Москвою та Мінськом в статті Володимира Кравченка "Брат мій, ворог мій" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".