У Мінфіні США роз'яснили рішення щодо санкцій проти ФСБ

Рішення стосується розподілу ліцензій на імпорт IT-продукції, і не означає пом'якшення санкцій.

Санкції проти ФСБ залишаються в силі meatbull / Depositphotos

Міністерство фінансів США роз'яснив положення документа про перегляд дії

Генеральна ліцензія №1 дозволяє проводити певні операції з ФСБ, але вона не є документом про пом'якшення санкції, сказано в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Мінфіну в середу, 8 лютого.

Мова йде про направлення запитів, отримання, сплати і розподілу певних ліцензій на імпорт, розповсюдження або використання деякої IT-продукції. Громадянам США не дозволено здійснювати операції з ФСБ за винятком обмежених цілей.

Крім того, за раніше зберігається заборона на експорт будь-яких товарів і послуг до аннексироваого Криму, нагадали у відомстві.

Нагадаємо, 2 лютого на сайті Мінфіну США з'явилося повідомлення про дозвіл ряду раніше заборонених операцій з ФСБ, зокрема, ліцензування експорту в області електроніки.

29 грудня 2016 року 44-й президент США Барак Обама ввів санкції проти ФСБ і Головного розвідувального управління Генштабу Міноборони Росії, а також їхніх керівників за втручання російських спецслужб в американські вибори.

Пізніше повідомлялося, що санкції, введені США щодо Федеральної служби безпеки РФ, поставили під загрозу імпорт електроніки в Росію, оскільки саме ФСБ відповідає за ввезення будь-яких пристроїв з функцією шифрування.