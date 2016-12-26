У мережі з'явилося відео зі спалахом від ймовірного вибуху російського Ту-154 – ЗМІ

Спалах зафіксована камерою на пляжі в Адлері.

У мережі з'явилося відео, на якому може бути момент вибуху російського Ту-154 Андрій Товстиженко, DT.UA

У мережі набирає популярність відеозапис, на якому може бути зображений момент вибуху літака Ту-154 російського Міноборони, який рано вранці 25 грудня розбився над Чорним морем в районі Сочі.

Відео зроблено веб-камерою, встановленою на пляжі в місті Адлер і розгорнутої в бік Сочі, повідомляє агентство "Українські новини".

Спалах відбувається там же, де сталася приблизно в цей же час катастрофа російського військового літака Ту-154, прямував з групою військових артистів на борту в Сирію.

Проте, як зазначає агентство, "є і нестиковки з тією картиною загибелі літака, яку озвучило Міноборони РФ. Так, згідно із заявою Міноборони, зв'язок з літаком було втрачено у 05:27 ранку. У той же час спалах в небі Адлера відбувається у 05:50 ранку. Саме такий час зазначено на веб-камері".

Раніше повідомлялося, що літак Міністерства оборони Російської Федерації "Ту-154" пропав з радарів вранці в неділю через 20 хвилин після вильоту з Сочі. Пізніше особисті речі пасажирів і уламки літака були знайдені в морі на відстані близько 14-16 км від берега. На борту літака, згідно з останніми даними, перебувало 92 людини.

У числі пасажирів "Ту-154" були журналісти і колектив ансамблю пісні і танцю імені Александрова. Артисти і журналісти прямували до Сирії, де на російській авіабазі "Хмеймим" повинен був пройти святковий новорічний концерт для російських військових у Сирії. Всього на борту літака знаходилися 64 артиста ансамблю ім. Александрова, дев'ять журналістів, вісім військовослужбовців, вісім членів екіпажу, двоє цивільних службовців і член Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Єлизавета Глінка.

З них троє журналістів "Першого каналу", троє співробітників телеканалу "Звезда" і три людини знімальної групи телеканалу "НТВ".