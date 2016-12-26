У Мексиці в день Різдва вбили понад 10 осіб

На заході Мексики на Різдво був зафіксований сплеск насильства.
Одночасно правоохоронні органи сусіднього штату Герреро повідомили про вбивство невідомими двох сімей в місті Атояк-де-Альварес. Злочинці увірвалися будинок і застрелили сімейну пару і ще одну сім'ю з п'яти осіб.
З семи вбитих троє виявилися поліцейськими. Нападники планували вбити одного з них в помсту за його боротьбу з злочинцями, але в підсумку застрелили всіх, хто був у будинку в момент нападу.
Наркокартелі Мексики переправляють величезна кількість наркотиків, передусім кокаїну, в США, і Герреро вважається самим криміногенним штатом в країні. У ньому діють відразу кілька великих наркокартелів, що змагаються один з одним.
Штат Мічоакан входить в число найважливіших перевалочних пунктів для перекидання наркотиків в США. У 2013 році місцеві жителі у відповідь на розгул наркомафії навіть почали створювати добровільні дружини для боротьби з нею.Русская служба Би-би-си