У Мексиці в день Різдва вбили понад 10 осіб

На заході Мексики на Різдво був зафіксований сплеск насильства.

У мексиканському штаті тривають запеклі зіткнення між ворогуючими наркокартелями

Відрізані голови знайшли в місті Хикильпан-де-Хуарес в штаті Мічоакан Мексика , повідомляє місцева прокуратура - останнім часом в цьому штаті тривають запеклі зіткнення між ворогуючими наркокартелями. Ні пізнати убитих, ні знайти їх тіла поки не вдалося.

Одночасно правоохоронні органи сусіднього штату Герреро повідомили про вбивство невідомими двох сімей в місті Атояк-де-Альварес. Злочинці увірвалися будинок і застрелили сімейну пару і ще одну сім'ю з п'яти осіб.

З семи вбитих троє виявилися поліцейськими. Нападники планували вбити одного з них в помсту за його боротьбу з злочинцями, але в підсумку застрелили всіх, хто був у будинку в момент нападу.

Наркокартелі Мексики переправляють величезна кількість наркотиків, передусім кокаїну, в США, і Герреро вважається самим криміногенним штатом в країні. У ньому діють відразу кілька великих наркокартелів, що змагаються один з одним.

Штат Мічоакан входить в число найважливіших перевалочних пунктів для перекидання наркотиків в США. У 2013 році місцеві жителі у відповідь на розгул наркомафії навіть почали створювати добровільні дружини для боротьби з нею.