У Мексиці підліток відкрив стрілянину в школі, є постраждалі

Два однокласники нападника і вчитель отримали серйозні поранення. Сам стрілок поранив себе, вистріливши у підборіддя.

Зброю для вчинення злочину підліток приніс з дому

Неповнолітній учень приватного американського коледжу одного з міст на північному сходівідкрив стрілянину по однокласниках і вчителя у середу, 18 січня, повідомляє Reuters

Внаслідок нападу троє учнів і вчитель отримали поранення, сам нападник поранений – він вистрілив собі у підборіддя. За попередніми даними, підліток страждав від депресії.

Прес-секретар служби екстреної медичної допомоги мексиканського штату Нуево-Леон Оскар Абойтес, повідомив про те, що всі постраждалі були оперативно доставлені в лікарню.

Поліція Мексики назвала напад "безпрецедентним", все, що відбувалося в класі, знято на камеру.

Прес-секретар служби безпеки штату Нуево-Леон Альдо Фаші, розповів про те, що 15-ти річний студент увійшов до Colegio Americano del Noreste і відкрив вогонь. Зброю калібру 22 мм він приніс з собою з дому.

"На відео ви можете бачити, як підліток дістає зброю, стріляє у вчителя, а потім в іншу дитину. Він деякий час стоїть, цілячись у інших студентів, і, через кілька хвилин, відкриває вогонь. Ми поки не знаємо його мотивів", - повідомив Фаші в інтерв'ю одному з місцевих телеканалів.

На фотографіях, що поширилися в соціальних мережах після вчинення злочину, помітні три людини, що лежать на підлозі класу в калюжах крові. Проте журналісти сумніваються в їх справжності. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про смерть трьох учнів, але пізніше інформація не підтвердилася.

Як повідомлялося раніше, п'ять чоловік загинули і вісім отримали поранення внаслідок стрілянини в аеропорту Форт-Лодердейл у Флориді. Вбивства були здійснені стрільцем-одинаком з невстановлених мотивів.