У Малайзії пред'явили звинувачення підозрюваним у вбивстві брата лідера КНДР

Громадянкам В'єтнаму і Індонезії загрожує смертна кара через повішення.

В Малайзії суд міста Сепанг пред'явив звинувачення двом жінкам - громадянкам В'єтнаму та Індонезії, вбивстві в аеропорту Куала-Лумпура Кім Чон Нама, брата лідера КНДР Кім Чен Ина.

Максимальне покарання, у відповідності зі статтею, за якою пред'явлено обвинувачення – смертна кара через повішення, але тільки якщо такий вирок винесе верховний суд країни, повідомляє "ТАСС".

Як повідомив адвокат обвинуваченої у вбивстві громадянки Індонезії, "судовий розгляд по справі почнеться не раніше, ніж через кілька місяців".

Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.