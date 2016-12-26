У Македонії остаточно визначився переможець парламентських виборів

Затримка була пов'язана з необхідністю повторного голосування лише на одній ділянці.

Стали відомі переможці виборів в Македонії

Македонії остаточно визначені результати виборів до парламенту, що пройшли два тижні тому. Для завершення підрахунку знадобилося провести повторне голосування на одній з дільниць, яке відбулося 25 грудня.

На ньому в результаті підрахунків виборці підтримали опозицію, однак загальний розклад сил не змінився, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на македонське видання meta.mk. Внутрішня Македонська революційна організація - Демократична партія за македонську національну єдність" (ВМРО-ДПМНЄ) отримає в парламенті 51 місце, опозиційний Соціал-демократичний союз (СДСМ) Македонії - 49 місць.

Нагадаємо, парламентські вибори в Македонії відбулися 11 грудня.