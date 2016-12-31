Топ Новини
<
>

У Мадриді з метою безпеки обмежили рух приватних вантажівок

31 грудня в 07:29

У столиці Іспанії вирішили перестрахуватися від терактів під час свят.

грузовики фуры
В Іспанії ввели обмеження на вантажівки
ТАСС
В столиці Іспанії Мадриді, побоюючись повторення терактів, аналогічних тим, що сталися в Ніцці та Берліні, тимчасово ввели обмеження на рух приватних вантажівок.

Заборона буде діяти на наступному тижні , 3 – 5 січня, під час традиційних багатотисячних парадів напередодні християнського свята Богоявлення, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на АР.

Заборона на рух у Мадриді під час свят буде поширюватися на автомобілі вантажопідйомністю понад 3,5 тонн.

Читайте також: Меркель побажала німцям зберігати оптимізм, незважаючи на теракти

Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".

За матеріалами: Укрінформ
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Останні новини